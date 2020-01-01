إيران: ارتفاع عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:57 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، 2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا و203 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهذا ما يشكل زيادة في الوفيات اليومية مقارنة مع 194 حالة وفاة أمس الأحد.

 

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إنه تم تسجيل 2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 259652، منهم 3375 مصابا في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 203 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتوفين إلى 13032.

 

ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية، "تم تسجيل 2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 257303، منهم 3359 مصابا في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 194 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 12829 حالة وفاة".

 

وأشارت الصحة الإيرانية، إلى ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 219993 شخصا، كما تم إجراء 1972207 فحوص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

 

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن 4 أقاليم في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي : خوزستان، خراسان، أذربيجان الغربية، مازندران، منوهة بأن 9 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي : طهران، فارس، كرمان، البرز، كهكيلوية وبويرأحمد، غلستان، بوشهر، هرمزغان، أذربيجان الشرقية.

 

وشهدت إيران خلال الأسبوع الماضي أكبر حصيلة يومية للوفيات جراء فيروس كورونا منذ تفشيه في البلاد بلغت 221 شخصا يوم الخميس الماضي وحده.

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