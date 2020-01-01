التفاصيل الكاملة لتوقيع عقد إنشاء محطة محولات الضبعة

وقعت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم الاثنين، مع شركة المدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة، عقد إنشاء محطة محولات الضبعة.





وأكدت مشالى، في بيان صحفي، أن هذا المشروع يهدف إلى تدعيم الشبكة القومية الموحدة بمنطقة الساحل الشمالي، وذلك بديلا عن المحطة المؤقتة القائمة.





ويتبع هذا المشروع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا ويتم تمويله من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة إجمالية 303 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.



