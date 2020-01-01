أسطورة ليفربول: صلاح وماني نجمان بارزان مع الفريق

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:44 م
صلاح
صلاح
صرح أسطورة دفاع ليفربول الإنجليزي جيمي كاراجر، أن المدرب يورجن كلوب المدير الفني للريدز، هو الأساس والسبب فيما وصل إليه الفريق حتى الآن.

وحسم ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والغائب عن الفريق منذ أكثر من 30 عامًا، قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

وقال كاراجر في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "يورجن كلوب هو السبب فيما وصل له الفريق، له الفضل الكبير على كل من في النادي".

وتابع:" أعتقد أن المعدل الذي يقوم به ليفربول في التدريب، يوضح جودة النجوم المنضمين خلال السنوات الأخيرة".

وواصل:" أنظروا إلى ماني ومحمد صلاح، النجمان البارزان في الفريق، لقد كان ماني في الدوري الإنجليزي مع ساوثهامبتون لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، وكان الناس ينظرون له وربما لم يكونوا متأكدين من جودته".

وأنهى حديثه: "محمد صلاح كان مع تشيلسي، ولم ينجح معهم، وربما اعتقد بعض الناس أنه لم يكن جيدًا بما يكفي للعب مع ليفربول وقيادة هجوم الفريق".

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