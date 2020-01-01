خاص.. تفاصيل تعاقد "روتانا" مع حمو بيكا

تعاقد مطرب المهرجانات حمو بيكا، مع شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات وذلك خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ومن المفترض أن تعلن الشركة في الفترة المُقبلة عن تفاصيل التعاون بينهما.

ويتضمن العقد المبرم بين حمو، وروتانا، أن تتولى الشركة إنتاج عدد كبير من الأغاني والفيديو كليب، والتعهد بإقامة الحفلات الغنائية له، ولكن لم يُذكر في العقد فترة زمنية تحدد مدة التعاقد بينهما.

وستُطرح روتانا، خلال الفترة القليلة المقبلة أول عمل غنائي لحمو، وذلك فور الانتهاء من كافة التفاصيل للعمل عبر قناة"روتانا" للصوتيات والمرئيات.

جدير بالذكر أنه من أخر أعمال حمو بيكا طرح أغنية "بنتخان"، وهي دويتو بينه وبين عمر كمال وهي من توزيع فيجو الدخلاوي وحققت نجاحا كبيرًا.

من كلمات الأغنية:

من الناس اللي كانو معانا من زمانو بنحاول يا دنيا نعيشها مهما كانبنشوف بهدلهاخلاص بنتعلم يا دنيا ودرسك ده في الراس في غدر وحقد وشر وغيره من الناس مفيش مرجله تعبت في حياتي وشقيت وشربت المرار واقف بطولي وحبايبي مشيو وسابوني".