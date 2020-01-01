خاص.. تعرف على موعد طرح ألبوم إليسا الجديد

شوقت الفنانة إليسا، جمهورها لألبومها الجديد من خلال نشرها صورة جديدة لها بإطلالة جديدة ومختلفة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واكتفت إليسا بكتابة كلمة: "قريبا" على الصورة، حيث تفاعل الجمهور مع الصورة.

وعلم "الفجر الفني" من مصادره موعد طرح الألبوم وهو عيد الأضحى، والألبوم من إنتاج وتوزيع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إليسا، كليب أغنية "كرهني"، ضمن أليوم "إلى كل اللي بيحبوني" وهي من كلمات علي المولي، وتوزيع كميل خوري، وإخراج إنجي جمال.