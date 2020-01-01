رسميا.. الكاميرون تعتذر عن استضافة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:36 م
كاف
كاف
وكالات
كشف الاتحاد الكاميروني لكرة القدم رسميا اليوم عن اعتذاره لاستضافة نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي.

وعقد سايدو مبومبو رئيس الاتحاد الكاميروني، مؤتمرا صحفيا، اليوم، لإعلان موقف بلاده بخصوص استضافة لقاءات نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال.

وقال مبومبو في المؤتمر الصحفي: "نعتذر عن عدم استضافة دوري الأبطال هذا الموسم لانتشار فيروس كورونا المستجد، ووجود أخطار صحية داخل البلاد".

وأضاف: "نتمنى أن يتقبل الاتحاد الإفريقي اعتذارنا الرسمي عن استضافة منافسات البطولة القارية، ونتمنى التوفيق للقارة السمراء".

وكانت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" قد قررت في الـ30 من يونيو الماضي إقامة نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال بنظام الدورة المجمعة، ولكنها لم تحدد مكان إقامة المباريات، رغم التسريبات التي أكدت إقامتها في الكاميرون.

ويلتقي في نصف نهائي المسابقة الزمالك المصري ضد الرجاء المغربي والأهلي المصري ضد الوداد المغربي.

فيما حدد "الكاف"، المغرب، لاستضافة نصف نهائي ونهائي كأس الكونفدرالية، حيث سيُلعب نصف النهائي من مباراة واحدة، والنهائي كذلك، ويلتقي في قبل النهائي نهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أكادير، ويلعب بيراميدز المصري مع حوريا كوناكري الغيني في نصف النهائي الثاني.

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