"بعد فضحها للمتحرشين".. رانيا يوسف في رحلة استجمام داخل حمام سباحة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:38 م
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مجموعة من الصور لها خلال تواجدها فب عطلة استجمام داخل أحدى المناطق الساحلية، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وظهرت "رانيا" في الصور وكانت ترتدي قبعة بيضاء ونظارة شمس، وتستجم في حمام السباحة، وذلك في أحدث جلسه تصوير لها من علي شواطيء أحد المناطق الساحلية.

 

على صعيد آخر، رانيا يوسف قامت بنشر قائمة بأسماء الرجال اللذين قاموا بالتحرش بها لفظياً، واستعطاف بعضهم لها لكي لا تفعل ذلك حتي لا تتسبب في خراب بيتهم مشاركة منها بذلك في حمله "إفضح متحرش".

 

الجدير بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف تدخل في تجربة جديدة علي غير المعتاد فى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "الحرامى" حيث تشترك فى بطولته مع الفنان بيومى فؤاد وهو مسلسل من إخراج محمد سلامة ويشارك أيضاً فى بطولته كارولين عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت.

"بعد فضحها للمتحرشين".. رانيا يوسف في رحلة استجمام داخل حمام سباحة
"بعد فضحها للمتحرشين".. رانيا يوسف في رحلة استجمام داخل حمام سباحة
"بعد فضحها للمتحرشين".. رانيا يوسف في رحلة استجمام داخل حمام سباحة
"بعد فضحها للمتحرشين".. رانيا يوسف في رحلة استجمام داخل حمام سباحة
"بعد فضحها للمتحرشين".. رانيا يوسف في رحلة استجمام داخل حمام سباحة
"بعد فضحها للمتحرشين".. رانيا يوسف في رحلة استجمام داخل حمام سباحة
"بعد فضحها للمتحرشين".. رانيا يوسف في رحلة استجمام داخل حمام سباحة
"بعد فضحها للمتحرشين".. رانيا يوسف في رحلة استجمام داخل حمام سباحة

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