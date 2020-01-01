"الكهرباء" تزف بشري سارة لسكان الساحل الشمالي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
محمد عصام

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء  توقيعها اتفاقا مع شركة المدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة عقد انشاء محطة محولات الضبعة جهد 220/66/22ك.ف سعة(2*175+3*40)م .ف.أ.


وقالت وزارة الكهرباء في بيانا لها، إن هذا الاتفاق يأتى إستمراراً لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية للنقل، مؤكدة على  أن هذا المشروع يهدف إلى تدعيم الشبكة القومية الموحدة بمنطقة الساحل الشمالي وذلك بديلا عن المحطة المؤقتة القائمة.


واشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع ، يتبع هذا المشروع لمنطقة كهرباء الاسكندرية وغرب الدلتا، موضحتا ـنه سيتم  تمويله من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة إجمالية 303 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى  12 شهراً من تاريخ توقيع العقد.


 وأضافت أن مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة  ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .

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