فريق "زنزانة 7" ينتهى من التصوير بحضور أبطاله

احتفلت الشركة المنتجة لفيلم "زنزانة 7"، بانتهاء تصوير آخر مشاهد الفيلم فجر اليوم الاثنين، بحضور معظم أبطاله نضال الشافعى وأحمد زاهر وعبير صبرى وأحمد التهامى، ومنتج الفيلم أيمن يوسف، والذى قدم التهانى لكل صناعه، خاصة مع بدء دخوله مرحلة المونتاج ليكون جاهزا للعرض فى موسم عيد الأضحى المبارك.

فيلم "زنزانة 7"، من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا مصرى وعبير صبرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، من إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفنى والمنتج أيمن يوسف، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

الفيلم من المتوقع منافسته بقوة خلال موسم عيد الأضحى السينمائى المقبل، خاصة فى ظل اعتماده على توليفة مختلفة من الفنانين، فضلا عن اعتماده على الإثارة والتشويق.