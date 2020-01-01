آخرهم فيلم تسجيلي.. 3 خطوات لتخليد اسم الفريق العصار

خلال الفترة الأخيرة، سعت الدولة المصرية لتكريم وتخليد ذكرى الراحل الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعدة طرق مختلفة سواء في وقت مرضه أو بعد وفاته لما قدمه من دور في خدمة القوات المسلحة والبلاد سواء في وقت السلم أو الحروب.





يذكر أنه في 6 يوليو الجاري، توفي وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق محمد العصار عن عمر ناهز 74 عاما.





وتولى العصار منصب وزير الإنتاج الحربي منذ 19 سبتمبر 2015 في حكومة شريف إسماعيل واستمر في المنصب في حكومة مصطفى مدبولي الحالية.





وفيما يلي يرصد موقع الفجر، أبرز جهود الدولة لتخليد ذكرى الفريق محمد العصار:





فيلم تسجيلي

كانت آخر الطرق التي سعت الدولة من خلالها لتخليد اسم محمد العصار هي تنفيذ فيلم تسجيلي عن إنجازاته بعنوان "مثلك لا يغيب... سلامًا لروحك"، والذي يعكس بعض مجهودات الوزارة خلال الخمس سنوات الماضية التي تولى فيها الفريق قيادتها.





يذكر أن الفيلم من إنتاج وزارة الإنتاج الحربي التي شهدت في عهد الفريق الراحل العديد من الإنجازات أدت إلى تواجد مصر فى بؤرة إهتمام الدول الصناعية الأخرى والتى جذبت العديد من الشركات الإستثمارية الكبرى مما كان له الأثر على جذب العديد من الشركات الكبرى بالإستثمار فى مصر.





إطلاق اسمه على محور

وقبل الفيلم التسجيلي وكذلك قبل الوفاة وبالتحديد في 29 يونيو الماضي، كان للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، دورا في تخليد اسم الفريق فخري محمد العصار عندما أطلق اسمه على محور "أبوبكر الصديق- تحيا مصر"، الذي يمر على ألماظة، سفير، المحكمة، ابن الحكم، الحلمية، المطرية، عمر المختار، الأميرية.





ترقية الفريق العصار

وخلال مرضه، أصدر الرئيس السيسي في 26 يونيو الماضي قرارا مفاجئا بترقية اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل، ليتم وضع اسمه ضمن الحاصلين على هذا الوشاح وتستمر ذكراه خالدة.



