استشاري مناعة يكشف مفاجأة صادمة عن ظهور لقاح ضد كورونا

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة: إنه في عام 2002-2003 جرى الحوار حول خروج لقاح للسرس في موعد محدد، ولكن انتهى السرس تماما من الأرض، قبل خروج اللقاح.





وأشار خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم الاثنين، إلى أن فيروس كورونا "كوفيد 19" انتشاره سريع جدًا ومعدلات القتل به قليلة نسبيًا، ولكن خروج لقاحات له مرهون بأمرين ليس لهما ثالث، قدرته على تحفيز المناعة، وأن يكون آمن ويتم تجربته على جميع الفئات لكبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، حتى يعطى شهادة أمان.





وأوضح استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، أنه يتشكك في أي حديث عن خروج لقاح لكوفيد 19، في أغسطس أو سبتمبر المقبل.



