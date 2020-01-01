استشاري مناعة يكشف مفاجأة صادمة عن ظهور لقاح ضد كورونا
الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:24 م
رقية جمال
قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة: إنه في عام 2002-2003 جرى الحوار حول خروج لقاح للسرس في موعد محدد، ولكن انتهى السرس تماما من الأرض، قبل خروج اللقاح.
وأشار خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم الاثنين، إلى أن فيروس كورونا "كوفيد 19" انتشاره سريع جدًا ومعدلات القتل به قليلة نسبيًا، ولكن خروج لقاحات له مرهون بأمرين ليس لهما ثالث، قدرته على تحفيز المناعة، وأن يكون آمن ويتم تجربته على جميع الفئات لكبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، حتى يعطى شهادة أمان.
وأوضح استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، أنه يتشكك في أي حديث عن خروج لقاح لكوفيد 19، في أغسطس أو سبتمبر المقبل.
تطورات أزمة كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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