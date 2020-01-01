كواليس تصوير فيلم The Old Guard بطولة تشارليز ثيرون في مراكش بالمغرب

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:18 م
The Old Guard
The Old Guard
أحمد رمضان متولي

أصدرت نتفليكس صوراً حصرية من كواليس فيلم "The Old Guard" بطولة تشارليز ثيرون، والذي تم تصوير جزء كبير منه في مدينة مراكش بالمغرب.

 

 يشار إلى أن التصوير في المغرب قد استغرق ما يزيد عن أسبوعين وشارك فيه مجموعة كبيرة من أطقم العمل المحلية كجزء من فريق عمل الفيلم أثناء التصوير في المغرب.

 

وتظهر في فيلم The Old Guard مدينة مراكش التي يزورها أبطال الفيلم، كما تم ايضاً تصوير المشاهد الخاصة بأفغانستان وأفريقيا في مناطق متنوعة بالمغرب، حيث تم التصوير في العديد من المعالم البارزة من بينها  فندق الفن في مراكش، ساحة جامع الفنا، مدينة تامنصورت، صحراء أجافي، وعدد من القرى مثل؛ بوخريص، حربيل، مركز قطارة، دوار تازولت، وإحدى القرى في منطقة Kik plateau  في سفح جبال الأطلس (والتي تم تصوير مشاهد أفغانستان فيها).

 

كما قامت نتفليكس بالاستعانة بمصممين من الوطن العربي لتصميم نسخة محلية من البوستر الخاص بالفيلم تعكس قصة الفيلم وتواجد أبطال الفيلم في مراكش، حيث قام الفنان أحمد رأفت بإعادة تصميم البوستر بالتعاون مع فريق الفيلم ليعكس الأسواق الشعبية في مراكش ومنارة جامع الفنا.

 

نبذة عن فيلم The Old Guard:

 

مجموعة سرية ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندي (تشارليز ثيرون) يتمتعون بقدرات غامضة تمنعهم من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم. ولكن حين يتم تعيين هذا الفريق لأداء مهمة طارئة، وتتعرض قدراتهم الخارقة فجأة للخطر، فإن الامر يعود إلى أندي ونايل (كيكي لاين) أحدث الجنود انضماماً للفريق، لمساعدة المجموعة على مواجهة التهديدات التي يفرضها هؤلاء الذين يحاولون نسخ قدراتهم والتربح من ورائها مهما كلف الثمن.

 

فيلم The Old Guard مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة الناجحة التي قام بتأليفها جريج روكا، وهو إخراج جينا برينس بايثوود مخرجة أفلام LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS، وهو فيلم ملئ بالإثارة والتشويق إلى جانب تقديمه قصة متماسكة وعالم فريد وجذاب يظهر لنا أن الحياة الأبدية أصعب مما تبدو عليه.

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