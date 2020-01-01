حق الرد.. "التموين" توضح آلية تدبير الكمامات القماشية المطروحة على البطاقات

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
الفجر

ردت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن ما تم نشرة بجريدة الفجر يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2020 بعنوان   " نائب يسأل وزير التموين" بشأن توريد الكمامات لصالح وزارة التموين


وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه فور صدور تكليف رئاسة مجلس الوزراء لوزارة الصحة للتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة المصرية للشراء الموحد لوضع المواصفات الفنية للكمامات القماشية المستدامة.
وانطلاقا من امتلاك وزارة التموين والتجارة الداخلية أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة من خلال منافذها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية تم دراسة إمكانية إتاحة هذا النوع من الكمامات للمواطنين عبر شبكة التوزيع على البطاقات التموينية الذكية وذلك حتى يتسنى إتاحة الكمامات المستدامة القابلة للغسل واعادة الاستخدام لمرات تتراوح ما بين 30-50 للمواطنين بأسعار مناسبة وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.


وبناء على ذلك تم استصدار موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تدبير الكمامات القماشية المستدامة بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع الهيئة المصرية للشراء الموحد.


لذا فقد تم على الفور اتخاذ اجراءات التعاقد بين الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية للشراء الموحد في ضوء موافقة رئاسة مجلس الوزراء لتدبير (40) مليون كمامة قماشية مستدامة كمرحلة أولي وطرحها على البطاقات التموينية الذكية.


وتجدر الإشارة إلي أن الهيئة المصرية للشراء الموحد قامت بإجراءات الشراء، وتلقت عروض العديد من الشركات المصنعة للكمامات القماشية المستدامة وفور صدور بيان الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة بالشركات المطابقة للمواصفات التي اجتازت عيناتها الاختبارات التي أجريت عليها وتم عقد جلسة الممارسة السعرية العلنية لأفضل العينات لهذه الشركات والتي كانت أسعار كماماتها تتراوح ما بين 11 جنية حتى 17.75 جنية، والتي أكدت الشركات أنه يتم طرحها بالأسواق بأسعار تتراوح ما بين 15 جنية إلي 20 جنية وتمكنت الهيئة المصرية للشراء الموحد من الاستمرار في ممارسة الشركات وأسفرت نتيجة الممارسة عن السعر الذي تم طرح الكمامات به.

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