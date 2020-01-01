علي غزال يكشف عن مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه رسميا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:11 م
علي غزال
علي غزال
الفجر الرياضي
كشف علي غزال لاعب لاريسا اليوناني، أن هناك مفاوضات سابقة من جانب الأهلي والزمالك للتعاقد معه رسميا، وكانت لديه الرغبة فى الانتقال إلى أحدهما.

وقال غزال عبر برنامج «ملعب الصقر» مع أحمد حسن المذاع عبر راديو مصر:" انتقلت لصفوف لاريسا لمدة موسم ونصف، انهينا الموسم في وسط الجدول، وأتمنى تحقيق مركز مؤهل لأحد البطولات الأوروبية في الموسم القادم".

وأضاف:" هناك اتصالات حدثت معي من جانب الأهلي قبل موسمين، كما أن الزمالك تفاوض معي في الموسم الماضي، وكنت موافق على الانضمام للفريق الأبيض".

وواصل: في مفاوضات الأهلي كانت هناك أزمات ورحل مدير التعاقدات وقتها، ولم تنجح الصفقة في النهاية".

وأكمل:" عمرو وردة رحل عن لاريسا بشكل رسمي، وقام بتجديد عقده مع باوك".

وتابع:" أزمة وردة انتهت، وعاد إلى ناديه، وسيظهر في الموسم الجديد بشكل طبيعي".

وحول وجود تواصل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، قال:" لا يوجد اى تواصل من جانب الجهاز كاملا منذ تولي الكابتن حسام البدري المسئولية".

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