لطفي لبيب مؤكداً إصابته بجلطة في المخ: "اعتبروه شبه اعتزال أو اعتزال"

لطفي لبيب ، يرتبط كثير من المشاهدين ببعض الشخصيات الخفيفة الغنية والمليئة بالقدرات الفنية والحسية، التي تجعلهم يبكون ويضحكون، يصدقونهم أوقات الحزن والفرح، نظرًا لطبيعة الفنان الذي يستطيع أن يتلون، بما يقتضيه الدور، من أجل إقناع جمهوره.





ظهور لطفي لبيب





وعاد النجم لطفي لبيب إلى الساحة مجددًا وللظهور، بعد غياب، لفترات طويلة، ولم يكن يعلم غالبية جماهيره بسبب الغياب لاسيمًا، أنه في الآونة الأخيرة قدم العديد من الأعمال الكثيرة، حيث تسلم الراية بعد مرض الفنان "حسن حسني" لسنوات، قبل أن يبعده المرض.





لطفي لبيب يعود لجمهوره





وتصدر لطفي لبيب تريند محرك البحث جوجل عقب ظهوره في برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية الأولى بالتليفزيون المصري، والذي فجر مفاجآت عديدة بشأن مرضه وأسباب تغيبه.





لطفي لبيب يتعرض لجلطة





وفاجأ الكوميديان الكبير لطفي لبيب جمهوره عندما أكد إصابته بجلطة في المخ، هي كانت السبب في ابتعاده عن التمثيل، الذي قضى فيه غالبية عمره، قبل أن يبعده المرض عن هواتيه وموهبته المفضلة.





صراحة لطفي لبيب





وقال لطفي لبيب إنه لا يكتم أسرارًا، ويصارح الجميع دوما، مؤكدًا معاناته من جلطة في المخ عطلت جانبه الأيسر بشكل كامل، ليصدم جمهوره من ينتظر أعاله قائلًا: "جمهوري اللي مستني أعمالي مخبيش عليكم أنا في حالة مرض .. مقدرش".





المرض يبعد لطفي لبيب





وأكد لطفي لبيب على عدم مقدرته من الاستمرار في تقديم أية أعمال فنية، بسبب الجائحة المرضية التي ألمت به، ليبعث رسالة حزينة لمحبيه قائلًا: "اعتبروه شبه اعتزال أو اعتزال.. أدعولي ربنا يشفيني".





رسالة لطفي لبيب





وطالب لطفي لبيب القائمين على العملية الفنية في مصر بضرورة تقديم الألوان الفنية التي تليق بمصر والمصريين، ومسامحته من قبل الجميع حيث أتم: "سامحوني ومحدش يزعل مني.. الصراحة دايمًا بتزعل".



