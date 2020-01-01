لطفي لبيب مؤكداً إصابته بجلطة في المخ: "اعتبروه شبه اعتزال أو اعتزال"

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:02 م
لطفي لبيب
لطفي لبيب
لطفي لبيب ، يرتبط كثير من المشاهدين ببعض الشخصيات الخفيفة الغنية والمليئة بالقدرات الفنية والحسية، التي تجعلهم يبكون ويضحكون، يصدقونهم أوقات الحزن والفرح، نظرًا لطبيعة الفنان الذي يستطيع أن يتلون، بما يقتضيه الدور، من أجل إقناع جمهوره.

ظهور لطفي لبيب

وعاد النجم لطفي لبيب إلى الساحة مجددًا وللظهور، بعد غياب، لفترات طويلة، ولم يكن يعلم غالبية جماهيره بسبب الغياب لاسيمًا، أنه في الآونة الأخيرة قدم العديد من الأعمال الكثيرة، حيث تسلم الراية بعد مرض الفنان "حسن حسني" لسنوات، قبل أن يبعده المرض.

لطفي لبيب يعود لجمهوره

وتصدر لطفي لبيب تريند محرك البحث جوجل عقب ظهوره في برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية الأولى بالتليفزيون المصري، والذي فجر مفاجآت عديدة بشأن مرضه وأسباب تغيبه.

لطفي لبيب يتعرض لجلطة

وفاجأ الكوميديان الكبير لطفي لبيب جمهوره عندما أكد إصابته بجلطة في المخ، هي كانت السبب في ابتعاده عن التمثيل، الذي قضى فيه غالبية عمره، قبل أن يبعده المرض عن هواتيه وموهبته المفضلة.

صراحة لطفي لبيب

وقال لطفي لبيب إنه لا يكتم أسرارًا، ويصارح الجميع دوما، مؤكدًا معاناته من جلطة في المخ عطلت جانبه الأيسر بشكل كامل، ليصدم جمهوره من ينتظر أعاله قائلًا: "جمهوري اللي مستني أعمالي مخبيش عليكم أنا في حالة مرض .. مقدرش".

المرض يبعد لطفي لبيب

وأكد لطفي لبيب على عدم مقدرته من الاستمرار في تقديم أية أعمال فنية، بسبب الجائحة المرضية التي ألمت به، ليبعث رسالة حزينة لمحبيه قائلًا: "اعتبروه شبه اعتزال أو اعتزال.. أدعولي ربنا يشفيني".

رسالة لطفي لبيب

وطالب لطفي لبيب القائمين على العملية الفنية في مصر بضرورة تقديم الألوان الفنية التي تليق بمصر والمصريين، ومسامحته من قبل الجميع حيث أتم: "سامحوني ومحدش يزعل مني.. الصراحة دايمًا بتزعل".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرض لطفي لبيب لطفي لبيب غياب لطفي لبيب عودة لطفي لبيب الفنان القدير لطفي لبيب

أخبار تهمك

"الفجر" داخل معامل "إيفا فارما".. مصر تكتب نهاية كورونا بـ"الريمدسفير" (صور)

منذ 40 دقيقة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

وزيرة التضامن تكشف تفاصيل إعادة فتح الحضانات

منذ حوالي 6 ساعات

خبير فرنسي يصدم العالم بشأن التوصل إلى لقاح كورونا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 14 ساعة

كريستيانو على الطريق الصحيح.. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يغلق ملف التعاقد مع المدافع السوبر

منذ ساعة و 6 دقيقة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ديمبلي يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعة

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ يوم

مفاجأة.. صفقة الأهلي المنتظرة تقترب

منذ حوالي 12 ساعة

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

لطفي لبيب: إصابتي بجلطة في المخ كانت سبب إعلان اعتزالي

في يوم ميلاده.. تعرف على المرض الذي يعاني منه محمود ياسين

عاجل.. لطفي لبيب يقرر الإعتزال وينفي شائعة نقله المستشفى

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

عاجل.. حقيقة اعتزال الفنان لطفي لبيب التمثيل بسبب مرضه

لطفي لبيب يتصدر تريند جوجل بعد الكشف عن وضعه الصحي إثر إصابته بجلطة في المخ

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

11:09 ص

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

12:46 ص

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

12:28 م

"الفجر" داخل معامل "إيفا فارما".. مصر تكتب نهاية كورونا بـ"الريمدسفير" (صور)

01:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام