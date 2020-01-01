رئيس حي الاسمرات: السكان حصلوا على حق انتفاع بإيجار شهري ولا يحق لهم البيع

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:02 م
حي الاسمرات
حي الاسمرات
قال المهندس حسن غندور، رئيس حي الاسمرات، إن اليوم كان عرسًا بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الثالثة من الحي، لافتًا إلى أن هذه المرحلة شهدت افتتاح مدينة رياضية شبابية بتكلفة 230 مليون جنيه، وكل الألعاب مجانية. 

وتابع رئيس حي الاسمرات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمة الإعلامي سيد علي، والذي يعرض عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الدولة تستهدف إخراج جيل جديد من الشباب، مشيرًا إلى أن حي الاسمرات عبارة عن مدينة بدون توك توك.

ولفت رئيس حي الاسمرات إلى أن الحي تم افتتاحه منذ أربع سنوات، ولم يستطيع أحد من الأهالي تغير لون بلكونة، وهذا يأتي في إطار الحفاظ على الحي، مشيرًا إلى أن الحي وفر الكثير من فرص العمل للأهالي، ويتم حاليًا تصدير منتجاتهم من الملابس الجاهزة لألمانيا، والسبح للسعودية. 

وأشار رئيس حي الاسمرات إلى أن جميع سكان حي الأسمرات حصلوا على حق انتفاع بإيجار شهري، ولا يحق لهم بيع هذه الوحدات، لافتًا إلى أن الحي رصد قيام 42 مواطنًا بتأجير وحداتهم، وتم سحب منهم هذه الوحدات.

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