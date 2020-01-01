الإمارات تتصدر المقدمة في مكافحة وعلاج أخطر الأزمات التي يواجهها العالم

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:03 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

نالت دولة الإمارات، الشكر والتقدير من العديد من الجهات، بسبب دعمها وتضامنها لمساعدة المنظمات الدولية والدول في مواجهة الوباء.

 

وتصدرت دولة الإمارات، المركز الأول عربياً والعاشر عالمياً من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس «كورونا» وكفاءته، وأيضاً من حيث السلامة والاستقرار، وذلك وفق تصنيف صدر مؤخراً عن مجموعةDeep knowledge Group، التي تتخذ من لندن مقراً لها.

 

وقد أشادت منظمة الأمم المتحدة بالدعم السخي، الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، وبجهودها الإنسانية لنقل الإمدادات الطبية ولوازم الحماية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) إلى مختلف بؤر تفشي الوباء في العالم، وفقا للبيان.

 

إنها إمارات البناء والإنسانية، التي اعتادت إحراز المراكز المتقدمة في التنمية والتطوير، وها هي بالمقدمة في مكافحة وعلاج أخطر الأزمات، التي يواجهها العالم.

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