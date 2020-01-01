محمد كمال: الكرة النسائية تفتقد مشاركة الأهلي والزمالك.. ونمتلك مواهب على أعلى مستوى





أكد محمد كمال، المدير الفني لفريق سيدات وادي دجلة، أنه لابد أن تتغير مفاهيم لعبة الكرة النسائية.





وقال كمال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لابد أن تتغير مفاهيم لعبة الكرة النسائية لدى بعض الناس، وسحر عبد الحق كانت سببا في انتشار اللعبة".





وأكمل: "الدوري المصري دوري قوي ومن أقوى دوريات الكرة النسائية في المنطقة العربية".





وأضاف: "نمتلك مواهب على أعلى مستوى، النادي الوحيد الذي يلعب دوري الممتاز هو وادي دجلة".





وأتم: "الكرة النسائية تفتقد مشاركة الأهلي والزمالك، مفترض ان جميع انشطة الرياضة يتواجد بها الأهلي و الزمالك".



