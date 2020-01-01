طبيب: الخفاش يحمل 5000 فصيلة من عائلة كورونا

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إن انتشار فيروس كورونا يتطلب وجود خطأ بشري، معلقا: "مش عايزين نظلم الفيروس.. ليس له دور في الانتقال، ولم يكتسب صفات خاصة به دونا عن عائلته".





وأشار "الأنصاري"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن قدرة فيروس كورونا على إحداث المرض قد قلت، وهذا دليلا على ضعفه، منوها كلما ازداد التزام البشر بالاجراءات الاحترازية سيقلل نسبة الإصابات بصورة أكبر.





وأوضح أن انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا تعود لسببين، وهى الالتزام بالإجراءات الوقائية، فضلا على فقد الفيروس قدرته على أحداث المرض والقتل نوعا ما، وهو ما يسمى علميا بتسطيح منحنى الإصابات.





وأضاف أن عائلة كورونا تقطن في الأساس في الحيوانات البرية كالوطواط، كاشفا أن الخفاش يحمل 5000 فصيلة من عائلة كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.



