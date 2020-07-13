سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 13-7-2020 بالبنوك

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر

استقرت أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 13-7- 2020 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، وتراوح متوسط سعر صرف اليورو بها بين 17.99 إلى 18.15 للشراء و18.24 للبيع، وجاءت أسعار صرف اليورو اليوم في البنوك كالأتي:

بلغ سعر اليورو فى البنك الأهلى المصري نحو17.99 جنيه للشراء، و18.42.جنيه للبيع، و بلغ سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.035جنيه للشراء، و18.24جنيه للبيع.


هذا وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو18 جنيه للشراء، 18.31 18.56 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو فى البنك التجارى الولي نحو18.09 جنيه للشراء، و18.27  جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.29 جنيه للشراء، 18.47 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.22 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع. 


وبلغ سعر اليورو فى البنك الأهلى المصري نحو17.99 جنيه للشراء، و18.42.جنيه للبيع، و بلغ سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.035جنيه للشراء، و18.24جنيه للبيع.

هذا وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو18 جنيه للشراء، 18.31 18.56 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو فى البنك التجارى الولي نحو18.09 جنيه للشراء، و18.27  جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.29 جنيه للشراء، 18.47 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.22 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.


وسجل اقل سعر لبيع اليورو في البنوك  بالبنك الأهلى عند 18.24 جنيه للبيع، بينما اعلي سعر للشراء سجله في البنك 18.15 في مصرف أبو ظبي الأسلامي.


أخبار تهمك

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 14 ساعة

خبير فرنسي يصدم العالم بشأن التوصل إلى لقاح كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يغلق ملف التعاقد مع المدافع السوبر

منذ ساعة

مفاجأة.. صفقة الأهلي المنتظرة تقترب

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ يوم

ديمبلي يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعة

وزيرة التضامن تكشف تفاصيل إعادة فتح الحضانات

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

"الفجر" داخل معامل "إيفا فارما".. مصر تكتب نهاية كورونا بـ"الريمدسفير" (صور)

منذ 35 دقيقة

الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

كريستيانو على الطريق الصحيح.. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

11:09 ص

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

12:46 ص

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

12:28 م

"الفجر" داخل معامل "إيفا فارما".. مصر تكتب نهاية كورونا بـ"الريمدسفير" (صور)

01:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام