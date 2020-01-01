الاتحاد التونسي يعلن استعداده لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم حامد المغربي، عن استعداد تونس لاستضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا بعد اعتذار الكاميرون.





وخلال تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار قال حامد المغربي: "نحن جاهزون لاستضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا في أي وقت".





وأكمل: "تونس جاهزة وانتصرت على تفشي فيروس كورونا، وملاعبنا جاهزة لاستضافة النهائيات بعد استقرار الأوضاع".





وأضاف: "لقد تابع الجميع معسكر منتخبنا التونسي ومدى نجاحه وننتظر استضافة نهائيات دوري الأبطال".