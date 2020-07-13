الأهلي يغلق ملف التعاقد مع المدافع السوبر

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:20 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
أمل الحلفاوي
يتجه الأهلي إلى إيقاف مفاوضاته مع إدارة الإسماعيلي بشأن التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالدروايش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ذلك بعدما أبدى جهاز الكرة بالنادي الأهلي رفضه للشروط التعجيزية التي وضعتها إدارة الإسماعيلى لبيع اللاعب مثل الحصول على 200 مليون جنيه.

وتقوم إدارة الإسماعيلي بالضغط على باهر من أجل الرحيل خارجياً وعدم اللعب فى مصر خلال الفترة الحالية لتجنب ثورة الجماهير.

هذا ما دفع إدارة الأهلى إلى تجميد المفاوضات مع باهر المحمدى، وتنتظر موقف اللاعب خلال الفترة المقبلة.



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