تجديد تعيين الدكتور عاشور عمري رئيسا لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتجديد تعيين الدكتور عاشور علي عمري المدرس بكليه التربيه جامعة عين شمس رئيسٱ للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، ندبا كليا من جامعة عين شمس ولمدة عام.

يذكر أن الدكتور عاشور أحمد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أكد فى وقت سابق أن الهيئة قامت فى العام المالى السابق بمحو أمية ما يزيد عن 300 ألف مواطن، من أصل مستهدف وفقا لخطة الدولة يصل إلي 2 مليون أمى، مشيرًا إلى بعض المشكلات التي تعوق عمل الهيئة، في مقدمتها عدم امتلاك قاعدة بيانات بإجمالى الأميين في مصر، بالإضافة إلى عزوف الكثير من المواطنين عن محو أميتهم، يأتى ذلك جنبا إلى جنب كون الهيئة جهة تنسيقية ومعنيه بوضع الخطط والإشراف على العملية التعليمية فى هذا القطاع

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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