وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس يتفقدان مبنى الامتحانات (صور)

تفقد منذ قليل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مبنى الامتحانات، والذى طورته الجامعة تطويرًا شاملًا ليسع طاقة استيعابية أكبر من طلاب الجامعة بمختلف الكليات.





وذلك تحت إشراف قطاع شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود من الانتهاء من أعمال تطوير وتجديد مبنى الامتحانات بالجامعة في وقت قياسي ليكون مجهزًا تجهيزًا كاملًا للتيسير على الطلاب على مدار اليوم في فترات امتحانية متتالية من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءًا.





هذا وقد أشاد وزير التعليم العالي بمستوى التجهيزات والتطوير الذي تحققه الجامعة يومًا بعد يوم.





كما استعرض الدكتور محمود المتيني أوجه التطوير وتزويد كافة القاعات بالتهوية الجيدة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية.





جاء ذلك بحضور الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق والسادة وكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.