وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس يتفقدان مبنى الامتحانات (صور)
الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:19 م
أية حمروشي
تفقد منذ قليل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مبنى الامتحانات، والذى طورته الجامعة تطويرًا شاملًا ليسع طاقة استيعابية أكبر من طلاب الجامعة بمختلف الكليات.
وذلك تحت إشراف قطاع شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود من الانتهاء من أعمال تطوير وتجديد مبنى الامتحانات بالجامعة في وقت قياسي ليكون مجهزًا تجهيزًا كاملًا للتيسير على الطلاب على مدار اليوم في فترات امتحانية متتالية من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءًا.
هذا وقد أشاد وزير التعليم العالي بمستوى التجهيزات والتطوير الذي تحققه الجامعة يومًا بعد يوم.
كما استعرض الدكتور محمود المتيني أوجه التطوير وتزويد كافة القاعات بالتهوية الجيدة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية.
جاء ذلك بحضور الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق والسادة وكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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