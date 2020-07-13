ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 13-7-2020 في أسواق الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين 13-7-2020 خلال منتصف التعاملات الصباحية، بقيمة جنيها واحدا مقارنة بمعدلات أمس حيث سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 801 جنيها ، مقارنة بسعر 800 جنيه خلال بداية التعاملات وذلك على خلفية ارتفاع السعر العالمي فوق مستوى 1800 دولار للأوقية، وننشر فيما يلي أسعار الذهب في السوق المحلى وجاءت على النحو التالي:



أسعار الذهب الان

عيار ١٨ : 686.55 عيار ٢١ : 801 عيار ٢٤ : 915.42 الجنيه الذهب : 6408 السعر العالمي : 1809

أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم

عيار ١٨ : 685.75 جنيه للجرام.

عيار ٢١ : 800 جنيه للجرام.

عيار ٢٤ : 914.25 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 6400 جنيه للجرام

وكشف تقرير صادر عن مجموعة سبائك لتجارة المعادن الثمينة، أن مبيعات المشغولات الذهبية في السوق المصرية لم تتأثر كثيراً بارتفاع الاسعار و ظهرت حركة مبيعات الاسواق بصورة جيدة نظراً لأن الكثير من الأفراد ابتعدوا عن شراء الذهب فى الشهور الماضية مع فترة الحظر ولامس جنيه الذهب قيمة 6440 جنيه و قيمة عيار 21 وصلت 805 جنيه و عيار 18 قيمة 697 جنيه وارتفعت معنويات تجار الذهب الاسبوع الماضى لزيادة حركة البيع والشراء و ازدحام الأسواق برواد المعدن الأصفر خصوصا مع استمرار حركة السوق حتى التاسعة مساءا.

أسعار الذهب العالمي



