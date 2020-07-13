ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 13-7-2020 في أسواق الصاغة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين 13-7-2020 خلال منتصف التعاملات الصباحية، بقيمة جنيها واحدا مقارنة بمعدلات أمس حيث سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 801 جنيها ، مقارنة بسعر 800 جنيه خلال بداية التعاملات وذلك على خلفية ارتفاع السعر العالمي فوق مستوى 1800 دولار للأوقية، وننشر فيما يلي أسعار الذهب في السوق المحلى وجاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب الان

عيار ١٨ : 686.55
عيار ٢١ : 801
عيار ٢٤ : 915.42
الجنيه الذهب : 6408
السعر العالمي : 1809

أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم 

عيار ١٨ : 685.75  جنيه للجرام.

عيار ٢١ : 800 جنيه للجرام.

 عيار ٢٤ : 914.25 جنيه للجرام

 الجنيه الذهب 6400 جنيه للجرام

وكشف تقرير صادر عن مجموعة سبائك لتجارة المعادن الثمينة، أن مبيعات المشغولات الذهبية في السوق المصرية لم تتأثر كثيراً بارتفاع الاسعار و ظهرت حركة مبيعات الاسواق بصورة جيدة نظراً لأن الكثير من الأفراد ابتعدوا عن شراء الذهب فى الشهور الماضية مع فترة الحظر ولامس جنيه الذهب قيمة 6440 جنيه  و قيمة عيار 21 وصلت 805 جنيه  و عيار 18 قيمة 697 جنيه وارتفعت معنويات تجار الذهب الاسبوع الماضى لزيادة حركة البيع والشراء و ازدحام الأسواق برواد المعدن الأصفر خصوصا مع استمرار حركة السوق حتى التاسعة مساءا.
 
أسعار الذهب العالمي 

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، لتظل فوق مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) المهم، في ظل استمرار تدعم المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بفضل تراجع الدولار وبواعث القلق من تنامي إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.5 بالمئة إلى 1807.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة أيضا لتسجل 1811.10 دولار.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق في أكسي كورب للخدمات المالية، ”كوفيد-19 لن يغادرنا ولا نعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيحيد عن مساره فيما يتعلق بأسعار الفائدة في أي وقت قريب، وهو ما سيدعم أسعار الذهب“.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يقلص تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى.

وفي سائر المعادن النفيسة، ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1985.98 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.8 بالمئة ليسجل 837.57 دولار، وتقدمت الفضة اثنين بالمئة إلى 19.05 دولار.


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