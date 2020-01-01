عاجل.. انخفاض جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه بجميع البنوك

واصلت أسعار الدولار، اليوم الاثنين، تراجعها في البنوك المصرية، مع عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية من جديد ما رفع حصيلة الدولة من العملة الخضراء.

وعادت أسعار الدولار الانخفاض الجديد دون مستويات 16 جنيه، بعدما ارتفعت عن هذه المستويات خلال أزمة كورونا بسبب زيادة الطلب على الدولار، ونزوح للاستثمارات الأجنبية من كافة الأسواق الناشئة.

وانخفض سعر الدولار في البنك المركزي ليصل إلى مستويات 15.90 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلى ومصر مستويات 15.96 جنيه للشراء، و16.06 جنيه للبيع.

وانخفضت أسعار الدولار في بنك عودة والمصري الخليجي وبنك التعمير والإسكان والبنك الأهلي الكويتي؛ لتصل إلى مستويات 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.