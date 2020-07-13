مؤسس مبادرة "بنها لشبابها": السيسي حريص على توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا





أكد أحمد شعلان، مؤسس ورئيس مبادرة "بنها لشبابها"، أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم وتنفيذ المبادرات المجتمعية لخدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، يعكس مدى عمق شعوره بما يعانيه المواطن المصرى البسيط، مضيفا أن الرئيس السيسى حمل على عاتقه هماً كبيراً فى تخفيف العبء وظهر ذلك جليا فى تدشين وتنفيذ العشرات من المبادرات فى ربوع المحروسة.





وأضاف شعلان، في تصريحات صحفية، أن من أهم المبادرات التي نُفذت على أرض الواقع هى برنامج "حياة كريمة" لتسكين أهالي العشوائيات والمناطق غير الآمنة في مناطق جديدة مثل الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة بهدف تحسين جودة المعيشة للمواطنين، فضلا عن تدشين مبادرات لمواجهة التحديات التي تواجه الخدمات في الريف المصري وذلك فى إطار برنامج الحماية الاجتماعية الذي تم تطبيقه تزامنا مع الإصلاحات الاقتصادية.





وأشاد بالدور الكبير الذي تبذله الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة القليوبية فى مساندة ودعم المبادرات المجتمعية المختلفة من أجل تنفيذ فاعليات حقيقية على أرض الواقع بمشاركة الشباب من أبناء مدينة بنها لخدمة الشارع والمواطن البسيط وخدمة الوطن الذى يحتاج تضافر وتكاتف الجميع للعبور به إلى بر الأمان.





وأوضح أن سر نجاح المبادرات هو التنسيق بين كافة مؤسسات وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وتوحيد الجهود والتعاون المشترك فى سبيل تقديم الخدمات المختلفة ومساندة وطنهم والعمل على رفعته وتنميته ومجابهة المخاطر التى تمر بها البلاد والمؤمرات التى تحاك لها ودحر الإرهاب الغاشم الذي يتصدى له رجال قواتنا المسحلة البواسل.