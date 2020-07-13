الأرصاد: نعيش الفترة الأصعب في فصل الصيف

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن عامل الرطوبة هو الأكثر تأثيرا في حالة الطقس خلال هذه الفترة، حيث أنه يزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"، اليوم الإثنين، إلى أن شهري يوينو وأغسطس هم أصعب شهور فصل الصيف، وترتفع نسب الرطوبة بهم، موضحا أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.





وأضاف مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن منخفض الهند الموسمي هو الكتلة الهوائية الأكثر تأثيرا على حالة الطقس، ويتسبب في رفع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة.





ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة الإثنين، الموافق 13 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الإثنين نهارًا





- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس الإثنين ليلًا





- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



الوصف الفني لخرائط الطقس