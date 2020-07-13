الداخلية المغربية تعلن إعادة فرض تدابير العزل في مدينة طنجة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:06 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الاثنين، إعادة فرض تدابير العزل في مدينة طنجة، بسبب وجود بؤر لفيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

                                              

وفي وقت سابق، كانت وزارة الصحة المغربية، قد أعلنت تسجيل 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لجميع حالات الإصابة داخل البلد إلى 15745 حالة.

 

وقالت الصحة المغربية، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 250 بعد تسجيل خمس وفيات جديدة، وأن عدد الحالات الحرجة وصل إلى 31، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 12283 بعد تعافي 218 شخصًا آخرين.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,931  مليون إصابة، بينهم أكثر من 569 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,530 مليون حالة شفاء.

 

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