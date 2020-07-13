تعرف على برنامج هندسة البرمجيات بحاسبات جامعة حلوان

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، عن أهداف وشروط برنامج هندسة البرمجيات.





وتعد هندسة البرمجيات واحدة من أهم التخصصات الحديثة التي نشأت لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها، ويعمل البرنامج على تطوير خطط وبرامج للتعامل مع هذا التطور، وتقديم الأفضل والأحدث من الناحيتين العملية والنظرية، وتعتبر الدراسة في البرنامج أكثر شمولًا من الأقسام الأخرى، بحيث يصبح الطالب أكثر دراية بكل ما يتعلق بمشروعات البرامج بدءً من متطلباتها إلى التحليل والتطوير والاختبار والصيانة.





يمكن للطالب العمل في أي مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات ؛ وكذلك أنواع مختلفة ومتعددة من البرامج، كما يهدف البرنامج إلى ربط الطالب بسوق العمل منذ بداية القبول في البرنامج، ويتم التدريب المناسب لكل مستوى من بدءً من المستوى الأول من خلال شركات البرمجيات الكبرى، مما يضيف أثرً وزخما إيجابيا لمستوى الطلاب في البرنامج في السنوات الأخيرة.





ويهدف البرنامج إلي:





١- تصميم وتطوير برنامج أكاديمي فى هندسة البرمجيات وفقا لمعايير الجوده بما يدعم تميز وتنافسية الخريج على المستوى المحلى والإقليمى.





٢- التفاعل مع اصحاب المصلحه فى المجتمع فى مجال الصناعة.





٣- إعداد الطلاب لسوق العمل المحلى والإقليمى وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة.





٤- عمل نموذج لبرنامج اكاديمي متميز يعتمد على نظام الساعات المعتمده وفقا معايير الجودة.





٥- اثراء البحث العلمى من خلال اعضاء هيئة التدريس ورفع مستوى وعى الطلاب نحو البحث العلمى ومواكبة التطور العلمى فى مجال هندسة البرمجيات بالكليه.





٦- تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس بما يدعم الفاعليه التعليميه فى مجال هندسة البرمجيات.





٧- تطوير النظم الإداريه الداعمه لبرنامج هندسة البرمجيات.





وأوضح الأستاذ الدكتور أسامة إمام عميد الكلية أن كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان هي أول كلية حاسبات ومعلومات في مصر أنشأت هذا البرنامج المعتمد في عام 2006





والذى يتصف بأنه برنامج متميز علي مستوى العالم ويعتبر إضافة علمية لطلاب الكلية، فضلا عن ذلك يلقى أبناؤنا الطلاب مزيجا من الرعاية الفائقة في سائر الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية إضافة إلى ما تقدمه الجامعة من خدمات طلابية تتمثل في المطاعم والملاعب وغيرها.





وأشارت الأستاذة الدكتورة أماني عبده منسق البرنامج أن الدراسة في هذا البرنامج تعتمد على الساعات المعتمدة بمعدل 129 ساعة مقسمة إلى ثمانية فصول دراسية.





كما يختار مجلس إدارة البرنامج الأساتذة المتخصصين في مجالات مختلفة ومتنوعة من داخل الكلية ومن الجامعات المصرية المختلفة من أجل إثراء العملية التعليمية وتبادل الخبرات المختلفة في البرنامج.





بالإضافة إلى تقديم منحًا للدراسة وذلك للطلاب المتفوقين في الدول الأجنبية لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين متتاليين، وفرص التدريب للطلاب في شركات البرمجيات الكبيرة من أجل تأهيل الطالب لسوق العمل.

ويرشح مجلس إدارة البرنامج خريجي البرنامج للعمل في كبرى الشركات والتوجيه الأكاديمي لمساعدة الطلاب على اختيار مواد الدورة التدريبية وحل مشكلاتهم الأكاديمية.





وللتقديم في البرنامج للطلاب المستجدين: يرجى التواصل على الهاتف التالى او البريد الإلكترونى.





البريد الألكترونى من هنا





ويشترط الحصول علي ثانويه عامه حديثه. وورقه الترشيح من التنسيق لكليه الحاسبات والمعلومات جامعه حلوان او اي كليه للحاسبات لاي محافظه.





وفي حالة التحويل للبرنامج من داخل الكليه (الشعبه العامه)، يجب أن يكون الطالب ناجح في الفرقه المحول منها، لاتزيد عدد ساعاته عن ٦٤ ساعة، وفي حالة التحويل للبرنامج من خارج الكليه يجب أن يكون الطالب حاصل علي مجموع اي كليه للحاسبات والمعومات، وأن يكون الطالب ناجح في الفرقه المحول منها، وان لاتزيد عدد ساعاته عن ٦٤ ساعة.



