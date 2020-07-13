نابولي ضد ميلان (2/2) | ملخص واهداف مباراة Napoli VS Milan في الدوري الايطالي (فيديو)

خطف فريق نابولي الإيطالي تعادلًا مثيرًا أمام مضيفه ميلان بهدفين لمثليهما، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأحد، على ملعب "

سان باولو"، في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو" لموسم 2019/2020.

اهداف مباراة نابولي ضد ميلان في الدوري:-

تقدم ثيو هيرنانديز للضيوف في الدقيقة 20، ثم تعادل جيوفاني دي لورينزو لصالح نابولي فى الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1 .





في الشوط الثاني، تقدم نابولي عبر داريس ميرتينز الهداف التاريخي للنادي في الدقيقة 60، قبل أن يتعادل فرانك كيسي لميلان من ركلة جزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.





وقاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هجوم فريق ميلان، فى مباراة نابولي، فى المقابل تسلح نابولى بالثنائي درايس ميرتينز، الهداف التاريخى للنادى، بالإضافة إلى النجم لورينز إنسينى.





وفى الدقيقة 88 تعرض لاعب ميلان البديل اليكسس سايليمايكرس للإقصاء من المباراة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.





وبهذه النتيجة يحتل نابولى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى الإيطالي برصيد 52 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين فقط عن ميلان الذى يأتى فى المركز السابع.



