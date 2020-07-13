نابولي ضد ميلان (2/2) | ملخص واهداف مباراة Napoli VS Milan في الدوري الايطالي (فيديو)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:01 م
نابولي ضد ميلان
نابولي ضد ميلان

نابولي ضد ميلان (2/2) | ملخص واهداف مباراة Napoli VS Milan في الدوري الايطالي (فيديو)

خطف فريق نابولي الإيطالي تعادلًا مثيرًا أمام مضيفه ميلان بهدفين لمثليهما، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأحد، على ملعب "سان باولو"، في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو" لموسم 2019/2020.

اهداف مباراة نابولي ضد ميلان في الدوري:-
تقدم ثيو هيرنانديز للضيوف في الدقيقة 20، ثم تعادل جيوفاني دي لورينزو لصالح نابولي فى الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1 .

في الشوط الثاني، تقدم نابولي عبر داريس ميرتينز الهداف التاريخي للنادي في الدقيقة 60، قبل أن يتعادل فرانك كيسي لميلان من ركلة جزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وقاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هجوم فريق ميلان، فى مباراة نابولي، فى المقابل تسلح نابولى بالثنائي درايس ميرتينز، الهداف التاريخى للنادى، بالإضافة إلى النجم لورينز إنسينى.

وفى الدقيقة 88 تعرض لاعب ميلان البديل اليكسس سايليمايكرس للإقصاء من المباراة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة يحتل نابولى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى الإيطالي برصيد 52 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين فقط عن ميلان الذى يأتى فى المركز السابع.

بالفيديو.. ملخص واهداف مباراة نابولي ضد ميلان في الدوري:-

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نابولي ضد ميلان نابولي ميلان مباراة نابولي وميلان في الدوري الدوري الايطالي Napoli VS Milan

أخبار تهمك

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

منذ ساعة

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يعيد حساباته مع اقتراب ضم موليكا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. صفقة الأهلي المنتظرة تقترب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 13 ساعة

كهربا يرد بقوة على مرتضي منصور.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يغري نجمه خوفا من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

وزيرة التضامن تكشف تفاصيل إعادة فتح الحضانات

منذ حوالي 5 ساعات

خبير فرنسي يصدم العالم بشأن التوصل إلى لقاح كورونا

منذ ساعة الا ربع

كريستيانو على الطريق الصحيح.. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

Genk vs Napoli في دوري أبطال أوروبا | ملخص وأهداف مباراة نابولي وجينك (فيديو)

نابولي ضد لاتسيو 0/1 في كأس إيطاليا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الإنتر ضد كالياري 1/1 في الدوري الإيطالي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

شاهد أهداف مباراة - نابولي 1 × 1 برشلونة - دوري أبطال أوروبا

متفوقًا على مارادونا وهامسيك .. ميرتينز الهداف التاريخي لنابولي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:09 ص

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

09:18 ص

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

12:46 ص

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

12:28 م

خبير فرنسي يصدم العالم بشأن التوصل إلى لقاح كورونا

12:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام