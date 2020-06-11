مصر تتقدم مركزين في مؤشر التحول بمجال الطاقة لعام 2020

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:01 م
ارشيفية
ارشيفية
الفجر
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، "إنفوجرافا" سلط الضوء على مؤشر التحول في مجال الطاقة 2020.

وأوضح الإنفوجراف، أن مصر تقدمت مركزين في مؤشر التحول في مجال الطاقة ٢٠٢٠ مدفوعة بالتطور المتسارع في محور الاستعداد للتحول في مجالات الطاقة، والذي يشمل مؤشرات فرعية منها التعليم وعدد الأفراد العاملين في قطاع الطاقة المتجددة.

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، سلط الضوء على تحسن آداء الجنيه المصري، ليصبح أفضل العملات أداءً أمام الدولار خلال الفترة من 30 يونيو 2017 حتى 30 يونيو 2020، وذلك بمعدل 10.8%، تليه عملة تايلاند بمعدل تحسن 8.9% أمام الدولار، ثم تايوان بمعدل تحسن 2.8%، والفلبين بمعدل تحسن 1.3%، وماليزيا بمعدل تحسن 0.2%.

يشار إلى أن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي كانت قد سجلت تراجعًا بنسبة 2.7% خلال شهر مايو 2020، لتصل إلى 36 مليار دولار في نهاية مايو 2020، بعدما كانت 37 مليار دولار في نهاية أبريل 2020، وكذلك تراجعت بنسبة 7.7% خلال أبريل 2020، لتصل إلى 37 مليار دولار في نهاية أبريل 2020، بعدما كانت 40.1 مليار دولار في نهاية مارس 2020، هذا بجانب تراجعها بنسبة 11.9% خلال مارس 2020، لتصل إلى 40.1 مليار دولار في نهاية مارس 2020، بعدما كانت 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2020.

البيان اليومي للصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

مصر تتقدم مركزين في مؤشر التحول بمجال الطاقة لعام 2020
مصر تتقدم مركزين في مؤشر التحول بمجال الطاقة لعام 2020

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