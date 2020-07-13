شيفيلد يونايتد يعترض على العنصرية ضد مهاجم الفريق

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:00 م
ماكجولدريك
ماكجولدريك
اعترض نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي على الإساءات العنصرية التي وجهت لديفيد ماكجولدريك مهاجم الفريق اليوم الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر نادي شيفيلد رسالة موجهة من حساب مجهول، كانت تحمل الكثير من الإساءات العنصرية.

وذكر نادي شيفيلد عبلر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"نحن سندعم ديفيد ماكجولدريك وسنقدم كل ما بوسعنا من أجل التوصل إلى صاحب هذه الرسالة المثيرة للاشمئزاز."

وأضاف :"سنعمل مع السلطات المختصة من أجل تقديم صاحب هذا المنشور إلى العدالة. هذا لا يجب أن يستمر. هناك حاجة إلى التغيير."

وتجدر الإشارة إلى أن هذا يأتي بعد يوم واحد من القبض على صبي عمره 12 عاما من بلدة سوليهال، بسبب توجيه رسائل عنصرية إلى ويلفريد زاها لاعب فريق كريستال بالاس.

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