اتحاد جدة يسعى لحل أزمة فهد المولد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:55 م
فهد المولد
فهد المولد
كشف تقرير صحفي عن أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي كثفت جهودها لاحتواء أزمة مطالبات اللاعب فهد المولد المالية، وإعادته لتدريبات الفريق الجماعية بالمعسكر المقام بمنطقة عسير استعدادا لعودة المباريات في أوائل أغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويسيطر الغموض على موعد عودة المولد للتدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم مع تدخل كثير من الشخصيات لتقريب وجهات النظر.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اليوم الاثنين أن مصدرا مطلعا كشف أن مشكلة المولد سيجرى حلها قريبا، حيث يجرى العمل على تقريب وجهات النظر بين اللاعب وإدارة ناديه تمهيدا لمشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية.

وأضاف المصدر أن إدارة الاتحاد ستفرض عقوبة انضباطية على المولد لمغادرته المعسكر بصورة مفاجئة، ودون إذن، وذلك بالخصم من راتبه الشهري بغض النظر عما ستؤول إليه الجهود لإعادة اللاعب للتدريبات.

وكان المولد قد غادر معسكر الفريق المقام حاليا في منطقة عسير، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، وبداعي تجاهل الإدارة لمستحقاته كلاعب منذ عدة سنوات، حيث قال إن مستحقاته المتأخرة تجاوزت 20 مليون ريال.

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