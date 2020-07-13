ديمبلي يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:22 م
عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة حسم موقفه من الانتقال إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن ديمبلي البالغ من العمر23 عامًا يعاني من إصابة قوية تعرض لها في فبراير الماضي وخضع على إثرها لعملية جراحية وأنه من المرجح عدم لحاقه بما تبقى من الموسم الحالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية كانت أنباء قد ترددت عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع ديمبلي في ظل الصعوبات التي واجهها الفريق في التفاوض مع دورتموند من أجل ضم جادون سانشو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن خيار الانتقال إلى مانشستر يونايتد لا يقنع ديمبلي الذي يفضل الاستمرار مع برشلونة وتعويض كل ما فاته منذ انضمامه للفريق الكتالوني في صيف 2017.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في الوقت ذاته يترقب بروسيا دورتموند الفريق السابق لديمبلي رحيل النجم الفرنسي عن برشلونة، حيث يحق له الحصول على 20 مليون يورو من وراء بيعه.

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