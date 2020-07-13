العراق يرفع سعر بيع خام البصرة إلى 2.10 دولار للبرميل

رفع العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أغسطس إلى آسيا ليصبح 2.10 دولار للبرميل فوق متوسط ​​أسعار عمان/دبي المعروضة، بزيادة 85 سنتا عن الشهر السابق، وفقا لوثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين.





وتحدد سعر خام البصرة الثقيل لآسيا في نفس الشهر عند 15 سنتا للبرميل فوق أسعار عمان/دبي المعروضة، بارتفاع 75 سنتا عن الشهر السابق.





وأفادت وثيقة تسعير يوم الاثنين أن قطر للبترول حددت أسعار البيع الرسمية لشحنات أغسطس آبمن خام قطر البحري عند 1.35 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي على بلاتس، بارتفاع 60 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.





وتحدد سعر البيع الرسمي لخام قطر البري لشهر أغسطس آبعند 1.30 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي على بلاتس، بارتفاع 55 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.