خبير فرنسي يصدم العالم بشأن التوصل إلى لقاح كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكد خبير فرنسي، أن احتمال التوصل إلى لقاح فعال بنسبة مئة في المئة ضد كوفيد-19 بحلول العام 2021 لا يزال ضئيلا.

 

ودعا خبير علم الأوبئة والعضو في المجلس العلمي الذي تستشيره السلطات الفرنسية بشأن أزمة كوفيد-19، أرنو فونتانيه، الناس إلى الالتزام بشكل أكبر بقواعد التباعد الاجتماعي.

 

وقال أرنو فونتانيه، لقناة "بي إف إم تي في"، إن "تطوير اللقاح سيستغرق عدة سنوات"، مضيفًا: "بالطبع، هناك جهود غير مسبوقة لتطوير لقاح، لكنني سأتفاجأ كثيرا إذا حصلنا على (لقاح) فعّال في عام 2021".

 

وأوضح أرنو فونتانيه: أنه "بينما يمكن على الأرجح تطوير لقاح يفيد جزئيا، إلا أن نهاية الأزمة لا تزال بعيدة".

 

وأضاف أرنو فونتانيه: "يتعين علينا التعايش مع هذا الفيروس، وبما أنه من المستبعد أن تعيد السلطات فرض تدابير الإغلاق، فعلى الناس الالتزام بعادات أكثر جدية".

 

وتابع أرنو فونتانيه: "فلنحترم التباعد الجسدي على الأقل هذا الصيف"، مؤكدا أن التجمعات الكبيرة تعد أكبر مصدر تهديد.

 

واحتشد الآلاف، لحضور حفل على أحد شواطئ مدينة نيس الفرنسية يوم السبت، ما قوبل بردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

كما دعت مجموعة من كبار الأطباء في فرنسا الحكومة لجعل وضع الكمامات داخل المباني العامة إلزاميا، في مسعى لتجنّب موجة ثانية من الفيروس.

 

وأعلنت الحكومة الفرنسية مؤخرا أنها تستعد لموجة ثانية من الإصابات بكوفيد-19، لكنها ستلجأ إلى إجراءات "ذات أهداف محددة" على غرار إصدار أوامر بالتزام المنازل أو إغلاق الأعمال التجارية، بدلا من فرض تدابير إغلاق تام على مستوى البلاد.

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