"المصل واللقاح" يوضح 3 سيناريوهات لانخفاض إصابات كورونا.. ويحذر من هذا الأمر

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح: إن هناك 3 تفسيرات وراء انخفاض أعداد الإصابات في مصر، ويركز التفسير الأول على الالتزام بالإجراءات الوقائية، أما الثاني فهو ارتفاع وعي المواطن بضرورة ارتداء الكمامة، والحرص على التباعد الاجتماعي.





ونوه خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، بأن فيروس كورونا وصل لقمة شدته، وبدأت قوته تضعف الفترة الماضية، وهذا هو المسار الطبيعي لأي فيروس حيث يبدأ في شدة قوته ثم تبدأ قوته في الضعف تدريجيا نتيجة انتقاله من شخص لاخر، حيث يحدث تحور جيني للفيروس ويضعف.





ولفت إلى أن فيروس كورونا انتهى من مرحلة ذروته في معظم الدول، وبدأ ذروة أخرى في دول أخرى ولايات أخرى في أمريكا والبرازيل، مؤكدا أنه كلما زاد الفيروس انتشارا كلما زاد ضعفا، موضحا أن معدل الاصابات حول العالم مازال في تزايد لأنه بدء في دول أخرى.





وعن الموجة الثانية من الفيروس، أوضح أن عليها خلاف طبي، بحيث هل ستبدأ في الدول التي لم يظهر بها الفيروس من قبل، أم أن الفيروس نفسه سيحدث فيه تحور، ويأتي بصورة أقوى في الدول التي أصابها من قبل.

وأكد أن المنااعة هى سلاحنا في مواجهة فيروس كورونا، ويمكن تقويتها بخمس وسائل، وهى ممارسة الرياضة، والنوم لساعات كافية، وتناول تغذية متوازنة، والبعد عن التدخين، وأخيرا العامل النفسي، معلقا: "فوبيا كورونا تؤدي إلى حدوث مضاعفات للمرض".



