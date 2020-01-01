انتكست مخدرات .. ساعدوني





صباح الخير استاذة نيفين

انا كنت راسلتك من فترة وكانت مشكلتي ادمان المخدرات .. وقتها قدرت بكلامك اخد قرار واروح مستشفى للعلاج وفعلا رحت وفضلت هناك ٣ شهور وبعد ما طلعت ربنا كرمني واستمريت كمان ٣ شهور تانيين مبطل لكن مع احساسي بالزهق والوحدة والفراغ والضيق للاسف انا انتكست تاني وقاعد دلوقتي في حالة جلد ذات رهيبة وحزن شديد وطبعا اذيت اهلي كتير معنويا بس والله انا مش قادر اقاوم بالرغم من ان كدة التبطيل كويسة جدا لكن وقعت ، انا زعلان من نفسي جدا وزهقت من الدايرة المفرغة اللي بدور فيها دة غير ان كمان حصلي طفح جلدي تاعبني ومشاكل صحية كتيرة ودلوقتي لو قلت لاهلي ارجع مستشفى تاني هيقتلوني لانهم بصراحة صرفوا اللي وراهم وقدامهم علية من مستشفى للتانية للتالتة .. حضرتك عارفة ان مريض الادمان بينتكس غالبا اكتر من مرة ودة يعتبر العادي للمريض والله انا بحاول لكن انا عارف انك فاهمة طبيعة المرض دة من كتاباتك ومن البرنامج اللي عرضتيه من فترة خاص لمكافحة الادمان وعلشان حضرتك فاهمة اكيد هتعرفي تنصحيني بايه .. ارجوكي بلاش تزهقي مني انا محتاج مساعدة واشكرك على مساعدتك لية دايما .. واسف على ازعاجك .

م. ا





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

احيانا مريض الادمان بيحتاج شيء من اللين بعض الوقت .. لكن اما المريض نفسه يبدا يزايد في تصرفاته وعدم الاحساس بالمسؤولية ويراهن على صبر اهله وانهم طول الوقت هيفضلوا يلموا وراه .. يبقى لازم ينتكس.. واحساس المريض بالمساندة المتوفر طول الوقت خصوصا المساندة المادية من اهم الاسباب اللي بيخلي المريض يبالغ في الاعتمادية عليهم وبالتالي ينتكس .. لازم تعرف ان الانتكاسة ليها كمان اسباب كتيرة اولهم انك مش ملتزم بالطقوس والتعليمات اللي الاطباء شرطوا وجودها جوة تفاصيل حياتك .. ومن ضمنها مذاكرتك يوميا للبنود الموجودة في الكتاب الازرق الخاص بدعم مريض الادمان وتذكرته بالمعاني اللي لازم يعيش بتفاصيلها يوميا .. كمان عدم مساعدة نفسك في انك تخلق لنفسك شوية مهام او نشاطات ومعاني واهداف تعيش بيها وتسيب نفسك للشعور بالملل والفراغ دي كلها اسباب تدفعك للانتكاسة .. بالنسبالك الكلام دة كله انت حافظه وعارفه واكتر منه كمان .. الخروج من دايرة الادمان كلها محتاجة طول الوقت تكون صاحب قرار .. طول ما انت مقرر فعلا مش هترجع تنتكس .. انما كل ما هتسيب عقلك يوزك على الرجوع طبيعي جدا النتيجة اللي انت وصلتلها .. كله بايدك مش بايد حد تاني .. بعدين انت عارف كويس جدا ان مريض الادمان ضروري جدا يصاحبه امراض نفسية مختلفة .. وبلغتك قبل كدة ان المهم في تبطيل المخدرات مش الفترة الاولى بتاعك انسحاب المخدر .. لا .. لانها اسهل مرحلة ودة كل دور اي مستشفى علاج ادمان انها تضمن للمريض السلامة اثناء انسحاب المخدر .. انما العلاج الموثر واللي هيخليك قادر تكمل هوة المواظبة على جلسات الطب النفسي بالاضافة الى الخضوع لبعض الادوية اللي هيقرر فيها الطبيب المختص .. كونك بقى بتدلع شويتين وعايز كل حاجة على الجاهز دة مش هيحصل وغلط عليك اصلا .. زي ما في جزء من علاجك على المستشفى .. زي ما انا ذكرت .. الباقي كله عليك وعلى اجتهادك واصرارك .. وطبعا من اوائل الشروط للنجاة هوة انك تبعد عن اي تصرف فيه ربط شرطي يفكرك بالمخدرات زي التواجد في الاماكن اللي المفروض ماتبقاش فيها او بتفكرك بالمخدر نفسه ولا ينفع تعرف كل الناس اللي كنت تعرفهم قبل كدة لانهم عندهم نفس مشكلتك ولا حتى تقعد وانت متعافي مع حد بياخد مخدرات وانت تعمل فيها بطل وتقول لا انا كويس وجميل .. انا مش هرجع تاني .. انا اقوى من المخدرات .. كل دة حجج بترمي على شماعتها انتكاستك مرة تانية او عاشرة .. شوف .. انا اتكلمت كتير جدا في حدوتة المخدرات دي .. لو انت عايز المساعدة فعلا .. انا بعلن من هنا للناس كلها .. مريض الادمان كل اللي محتاجه عشان يتعافى الاتي : انه يبطل يكون انسان اعتمادي وكمان الاهل يبطلوا يدعموه طول الوقت الكلام دة بيحصل بحساب جدا حسب ما الطبيب النفسي المعالج يقرر لان كل انسان وله مرضه النفسي اللي يجب يتعامل معاه بطريقه تناسبه .. تاني حاجة : لابد من الاستمرار مع طبيب نفس عشان المريض يقدر يواصل مسيرة التعافي على خير بدون انتكاسة .. ولازم يخضع للادوية المناسبة في الفترة دي .. تالت حاجة : يبعد المريض تماما في الفترة الاولى من العلاج لاي دخول في علاقة لانها مش هتدعمه قد ما هتدفعه للانتكاسة .. رابع حاجة : الالتزام بادق التفاصيل اللي هيقولها الدكتور سواء للمريض او الاهل .. لان الغلطة فيها بانتكاسة فورا .. خامس حاجة : الغاء التلفون الخاص بتاع المريض يعني ممكن يجيب خط تاني يبقى موجود فيه ارقام اسرته او بعض الاصدقاء اللي همة برة دايرة الادمان والا النتيجة انتكاسه برضه واللي هيلزم المريض بكل دة واكتر هوة نفسه .. مش حابة اطول اكتر من كدة لان تفاصيل الموضوع كتيرة جدا واللي كتبته دة جزء بسيط من الكل .. لكن فيه جملة اخيرة احب اختم بيها .. لو الاهل عملوا المستحيل عشان ابنهم او بنتهم يتعافوا وهمة نفسهم مش عايزين او مش قادرين او مش عارفين ينسوا خالص ان فيه تعافي .. دة كلام الاطباء مش كلامي وارجو يا صاحب الرسالة تلتزم وكفاية بقى تعذب نفسك وتهينها وكفاية المرار اللي الاهل بيعيشوا فيه .. العمر والصحة اهم بكتير من الاهمال فيهم بالشكل دة .. عارفة والله العظيم ان الموضوع صعب لكنه مش مستحيل .. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد .. اللهم اجعل في كلامي الاثر الطيب .