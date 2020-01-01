دراسة تحذر: المتعافون من كورونا في خطر وكلمة السر المناعة

حذرت دراسة بريطانية من الأن الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا وتم تعافيهم وشفائهم من الممكن أن يعود لهم الفيروس مجددا بعد مرور عام، نظرا لفقدان مناعتهم خلال أشهر.





وأكد العلماء وفقا للنتائج والأبحاث أن مستوى الأجسام المضادة التي يمكن أن تدمر الفيروس وصل لذروته بعد حوالى ثلاثة أسابيع من ظهور الأعراض ثم رفضها بسرعة، وهذا من خلال تحليل استجابة مناعة أكثر من 90 مريضا وعاملين بالرعاية الصحية في إحدى مؤسسات خدمات الصحة الوطنية في بريطانيا.





وعلى الرغم من أن 60% من الأشخاص كانت لديهم استجابة قوية من جانب الأجسام المضادة في ذروة معركتهم مع الفيروس، إلا إن 17% فقط منهم احتفظوا بنفس هذه القوة بعد أشهر.





وتراجعت مستويات الأجسام المضادة بما يصل 23 مرة خلال هذه الفترة، وفي بعض الحالات لم يعد من الممكن اكتشافها.





والأشخاص تتكون لديهم استجابة أجسام مضادة معقولة للفيروس، لكنها تتلاشى بعد فترة قصيرة من الوقت، وتعتمد على مدى ارتفاع الذروة، والذى يعدد فترة بقاء الأجسام المضادة، وفقا لما أكدته الدكتورة كاتي دورز، العالمة الرئيسية المشاركة في الدراسة الصادرة عن كينجز كوليدج لندن.





ووفقا للدراسة، فنظام المناعة لديه عدة طرق لمحاربة كورونا لكن لو كانت الأجسام المضادة هي الخط الأساسي للدفاع، فإن الأشخاص قد يصابون مرة أخرى في موجات موسمية بفيروس كورونا، وربما لن توفر اللقاحات الحماية لهم لفترة طويلة.