التحفظ على 23 مليون قرص منشطات ومكملات غذائية بميناء الإسكندرية

قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ على 23 مليون قرص وعبوة منشطات ومكملات غذائية، و25 ألف جهاز قياس حرارة يدوي وشيشة إلكترونية، قبل تهريبها داخل البلاد دون دفع الرسوم الجمركية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.





وتوصلت تحريات ومعلومات ضباط إدارة البحث الجنائي، بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، قيام أحد الأشخاص باستيراد رسالة قادمة من دولة أجنبية، مشمولها عبارة عن "بوليستر" داخل حاويتان، واحتوائهما على أصناف محظور دخولها للبلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير شرعية.





وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الرسالة، وبتفتيشها عثر بداخلها علي 20 ألف شيشة إلكترونية بمشتملاتها، و5 آلاف جهاز قياس حرارة يدوي، و3 ملايين قرص منشط.





كما عثرت على 20 مليون عبوة مكملات غذائية، و20 ألف عبوة أدوية إنقاص وزن، وقدرت القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ 35 مليون جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



