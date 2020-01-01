التحفظ على 23 مليون قرص منشطات ومكملات غذائية بميناء الإسكندرية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:59 ص
المضبوطات
المضبوطات
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ على 23 مليون قرص وعبوة منشطات ومكملات غذائية، و25 ألف جهاز قياس حرارة يدوي وشيشة إلكترونية، قبل تهريبها داخل البلاد دون دفع الرسوم الجمركية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. 

وتوصلت تحريات ومعلومات ضباط  إدارة البحث الجنائي، بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، قيام أحد الأشخاص باستيراد رسالة قادمة من دولة أجنبية، مشمولها عبارة عن "بوليستر" داخل حاويتان، واحتوائهما على أصناف محظور دخولها للبلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير شرعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الرسالة، وبتفتيشها عثر بداخلها علي 20 ألف شيشة إلكترونية بمشتملاتها، و5 آلاف جهاز قياس حرارة يدوي، و3 ملايين قرص منشط.

كما عثرت على 20 مليون عبوة مكملات غذائية، و20 ألف عبوة أدوية إنقاص وزن، وقدرت القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ 35 مليون جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تطورات أزمة كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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