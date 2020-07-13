تحديث جديد لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.. العملة الأمريكية تواصل التراجع

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
واصل سعر الدولار الأمريكى انخفاضه مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 13-7-2020، بقيمة قرشين، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.92 جنيه للشراء، 16.02 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.94 جنيه للشراء، 16.04 جنيه للبيع، وننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
15.92 جنيه للشراء
16.02 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
15.92 جنيه للشراء
16.02 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر
 
15.92 جنيه للشراء
16.02 جنيه للبيع


سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
15.91 جنيه للشراء .
16.01 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 
15.93 جنيه للشراء .
16.03 جنيه للبيع .


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
15.89 جنيه للشراء
15.99 جنيه للبيع


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
15.89 جنيه للشراء.
15.99 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة
 
15.93 جنيه للشراء
16.03 جنيه للبيع

أعلن البنك المركزى المصرى مؤخرا ارتفاع المعروض النقدى، لـ4.45 تريليون جنيه فى مايو الماضى، بنسبة 17.24%، مقارنة بشهر أبريل 2020.



 

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