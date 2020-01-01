طلب إحاطة لاستحداث منظومة جمع النفايات الطبية لمصابي كورونا المعزولين منزليًا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:55 ص
النائبة
النائبة
دينا إبراهيم
قالت الدكتورة مي البطران، عضوة مجلس النواب: إنه من الضروري تحديد تجميع مخلفات العزي المنزلي يوميا في مكان محدد (ميدان – شارع عمومي)، ويكون لهذه الخدمة رقم للتواصل يتم الإعلان عنه، لجمعها على مستوى جميع المدن والمراكز تمهيدًا لإعدامها بمعرفة المختصين، كجزء من الاجراءات الاحترازية، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعلنت في بيان اليوم الاثنين، تقدمها بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ومحافظ الجيزة، بشأن ضرورة تفعيل مبادرة عاجلة على مستوى جميع المحافظات لتخصيص سيارات لجمع مخلفات العزل المنزلى بشكل منفصل عن المخلفات العادية.

وأكدت خطورة إلقاء نفايات العزل المنزلي لمصابين فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع مخلفات المنازل العديدة، الأمر الذي يمكن أن يُخلف كارثة بسبب سهولة إنتشار الفيروس لا سيما بين الفئات التي تعمل في مجال النظافة وجمع القمامة من المنازل، وبالتالي الحاجه إلى تدخل عاجل وسريع للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس والحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

تطورات أزمة كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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