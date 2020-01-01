طلب إحاطة لاستحداث منظومة جمع النفايات الطبية لمصابي كورونا المعزولين منزليًا

قالت الدكتورة مي البطران، عضوة مجلس النواب: إنه من الضروري تحديد تجميع مخلفات العزي المنزلي يوميا في مكان محدد (ميدان – شارع عمومي)، ويكون لهذه الخدمة رقم للتواصل يتم الإعلان عنه، لجمعها على مستوى جميع المدن والمراكز تمهيدًا لإعدامها بمعرفة المختصين، كجزء من الاجراءات الاحترازية، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وأعلنت في بيان اليوم الاثنين، تقدمها بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ومحافظ الجيزة، بشأن ضرورة تفعيل مبادرة عاجلة على مستوى جميع المحافظات لتخصيص سيارات لجمع مخلفات العزل المنزلى بشكل منفصل عن المخلفات العادية.





وأكدت خطورة إلقاء نفايات العزل المنزلي لمصابين فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع مخلفات المنازل العديدة، الأمر الذي يمكن أن يُخلف كارثة بسبب سهولة إنتشار الفيروس لا سيما بين الفئات التي تعمل في مجال النظافة وجمع القمامة من المنازل، وبالتالي الحاجه إلى تدخل عاجل وسريع للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس والحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.



