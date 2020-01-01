محافظة القاهرة: أعدنا تشغيل 138 جراجا مغلقا خلال شهر

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة خلق جراجات جديدة لاستيعاب السيارات، وذلك بعد أن تفقد المحاور والكباري الجديدة بمنطقتي مصر الجديدة ومدنة نصر.





وأشار "عوض"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الرئيس وجد أن السيارات تنتظر في الشارع صف ثاني وثالث، منوها بأن المحافظة قامات بفتح 138 جراجا مغلقا خلال الفترة من 10 يوليو وحتى الآن على مستوى الأحياء.





وكان وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعامل الحاسم مع أزمة الجراجات المغلقة وغير المستغلة.





وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، أمس الأحد: الجراج اللي مش هيشتغل هناخده وهنطلع قرار نزع ملكية لكل الجراجات اللي مش مستخدمة.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس، عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.





ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.



