ضبط مصنع بداخله 5 آلاف كمامة غير صالحة بالمنوفية

ضبط رجال الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، مصنعًا غير مرخص؛ لإنتاج الكمامات الواقية "غير مطابقة للمواصفات"، وبداخله 5 آلاف كمامة منتج نهائي، وتحت التصنيع، بالمنوفية.





وتمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مصنع لتصنيع الكمامات "غير مطابقة للمواصفات الصحية وبدون ترخيص،والمملوك لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا.





وعثر بداخل المصنع على 10 ماكينات التصنيع، و 36200 كمامة تحت التصنيع، و13800 كماماة منتج نهائي، و2500 عبوة فارغة للتعبئة، و1750 ملصقا، وكمية من مستلزمات الإنتاج "أقمشة، أستيك، دعامات"، بإجمالى كمامات 5 آلاف منتج نهائي وتحت التصنيع.





وورد تقرير الجهات المعنية بأن الكمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.





جاء ذلك استمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



