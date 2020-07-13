بمنتصف التعاملات .. المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط بنسبة 0.17%

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:37 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين ـ حيث إتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع فيما إتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء ،  ولايزال النشاط الأكبر على معظم أسهم شركات مؤشر إيجي إكس 70 والتى لم تنل حظها من الارتفاع خلال الفترة السابقة.


وتراجع  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11052.2 نقطة،و ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 1565.7 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 2406.6 نقطة.

وتوقعت حنان رمسيس خبيرة أوراق المال أن يصل المؤشر الرئيسي الي 12 ألف نقطة خلال الفترة القادمة.

وإختتمت البورصة المصرية  تداولات  أمس على ارتفاعات جماعية ، لينهى  المؤشر الرئيسي تعاملاته على مكاسب بنسبة  1.05%  عند 11071 نقطة ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع كبير بنسبة 3.98% عند 1536.17 نقطة  و الذى جاء بقيم تداول متوسط  لجلسة الأحد سجلت 947 مليون جنيه ، بحجم تداول 355  مليون سهم ، من خلال 40726 صفقة بمخطط سيولة للشراء 61% . بالتداول على 178 ورقة مالية ، ربحت منها 142 ورقة و تراجعت 14 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 22 ورقة مالية دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة  10 مليار جنيه مسجلا 606.746 مليار جنيه.

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