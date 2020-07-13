بمنتصف التعاملات .. المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط بنسبة 0.17%
الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:37 ص
نيفين سمير
تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين ـ حيث إتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع فيما إتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء ، ولايزال النشاط الأكبر على معظم أسهم شركات مؤشر إيجي إكس 70 والتى لم تنل حظها من الارتفاع خلال الفترة السابقة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11052.2 نقطة،و ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 1565.7 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 2406.6 نقطة.
وتوقعت حنان رمسيس خبيرة أوراق المال أن يصل المؤشر الرئيسي الي 12 ألف نقطة خلال الفترة القادمة.
وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس على ارتفاعات جماعية ، لينهى المؤشر الرئيسي تعاملاته على مكاسب بنسبة 1.05% عند 11071 نقطة ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع كبير بنسبة 3.98% عند 1536.17 نقطة و الذى جاء بقيم تداول متوسط لجلسة الأحد سجلت 947 مليون جنيه ، بحجم تداول 355 مليون سهم ، من خلال 40726 صفقة بمخطط سيولة للشراء 61% . بالتداول على 178 ورقة مالية ، ربحت منها 142 ورقة و تراجعت 14 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 22 ورقة مالية دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 10 مليار جنيه مسجلا 606.746 مليار جنيه.
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