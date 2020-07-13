بمنتصف التعاملات .. المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط بنسبة 0.17%









تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين ـ حيث إتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع فيما إتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء ، ولايزال النشاط الأكبر على معظم أسهم شركات مؤشر إيجي إكس 70 والتى لم تنل حظها من الارتفاع خلال الفترة السابقة.













وتوقعت حنان رمسيس خبيرة أوراق المال أن يصل المؤشر الرئيسي الي 12 ألف نقطة خلال الفترة القادمة.





وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس على ارتفاعات جماعية ، لينهى المؤشر الرئيسي تعاملاته على مكاسب بنسبة 1.05% عند 11071 نقطة ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع كبير بنسبة 3.98% عند 1536.17 نقطة و الذى جاء بقيم تداول متوسط لجلسة الأحد سجلت 947 مليون جنيه ، بحجم تداول 355 مليون سهم ، من خلال 40726 صفقة بمخطط سيولة للشراء 61% . بالتداول على 178 ورقة مالية ، ربحت منها 142 ورقة و تراجعت 14 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 22 ورقة مالية دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 10 مليار جنيه مسجلا 606.746 مليار جنيه.





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11052.2 نقطة،و ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 1565.7 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 2406.6 نقطة.