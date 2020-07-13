بالصور والشيشة.. مركز شباب يتحول لغرزة بعد جائحة كورونا

في ظل معاناة البلاد من حولنا من جائحة فيروس كورونا الذي اجتحاح مصر وكل العالم وتسبب في تجمد كافة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والرياضية، يبدو وأن القائمين على مركز شباب برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الأستاذ مالك الشامي، كان لهم رأي أخر نظرًا لإهمالهم للمركز مما تسبب في تحوله لغرزة.





يعاني الأهالي وكل المقيمين حول المنطقة المتواجد بها مركز شباب برج البرلس، من تحول ملعب الكرة لغرزة واستخدامه لتناول الشيشة والمخدرات من قبل عدد كبير من الأشخاص الذين يدخلون ويتناوبون على المركز بكل سهولة دون وجود مراقب على تصرفاتهم أو متابع لما يحدث.





الجدير بالذكر، أن كافة الأنشطة الرياضية متوقفة حاليًا بسبب فيروس كورونا، قبل أن يتم تحديد 6 أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف الدوري المصري من جديد.



