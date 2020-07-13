ضبط 1.3 طن لحوم ودواجن فاسدة بالدقهلية (صور)

شنت مديريات التموين والطب البيطري في محافظة الدقهلية، حملات علي المحلات والأسواق، تمكنت من ضبط 1360 كيلو لحوم ودواجن ومعجنات لحوم غير صالحة ولحوم بلدى مذبوحة خارج السلخانة.





وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية كلف بمواصلة أعمال الحملات التفتيشيه والرقابية من قطاع التموين والطب البيطرى على الاسواق ومحلات بيع الاغذية واللحوم بنطاق المحافظة لمواجهة كافة أشكال التلاعب التى تضر بحقوق ومطالب وإحتياجات المواطنين من كافه السلع التموينية والغذائية واللحوم ومدى توافرها بالجوده والكميات المطلوبة وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.





وقد أسفرت الحملات التى تم تنفيذها بناحية مراكز ميت غمر وتمى الأمديد والمنصورة عن ضبط 1360 كيلو لحوم ومعجنات لحوم ومنتجاتها ودواجن، وكذا لحوم مذبوحة خارج السلخانه بعدد من المحلات بالمراكز والمدن والاحياء.





وتم تحرير محاضر المخالفات الازمة حيال اصحاب المحلات المخالفين، وقد اوضحت تقارير الحملات ان المخالفات، شملت تحرير المحاضر ضد صاحب مطعم لحيازته 500 كيلو دواجن غير مدون عليها ايه بيانات تخص الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي.





كما تم تحرير محاضر ضد عدد من المحلات لحيازتها 180 كيلو معجنات لحوم لعمل السجق غير مدون عليها بيانات وغير صالحة، وضبط 600 كجم دجاج ومصنعات لحوم غير صالحة بأحد المطاعم،وكذا تحرير محاضر لضبط 80 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانه.





وقد قرر محافظ الدقهلية إحالة كافة محاضر المخالفات المحررة الى النيابة العامة ووجه لمسئولى التموين والطب البيطرى لمتابعة تصرفات النيابة، فى اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضبط الاسواق وتوفير السلع الغذائيه للمواطنين بالجوده والاسعار المناسبة بالمحافظات.





وشدد محافظ الدقهلية علي استمرار تلك الحملات علي مستوي المحافظة.





واكد على سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال كافة المخالفات، مشيرل الي أن تنفيذ هذه الحملات المكثفة فى اطار استعدادات كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الاضحى المبارك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.



