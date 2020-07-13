عاجل.. نتيجة العينة العشوائية لامتحان التاريخ بالثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم الاثنين، اعتماد نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة التاريخ بامتحان الثانوية العامة.





وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة التاريخ بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20192020 (الدور الأول).





جاء ذلك بعد الاجتماع الذى عقده عبر شبكة الفيديوكونفرانس، مع موجهي عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر الموجهين ووضع البدائل المتعلقة بإجابات بعض الأسئلة.





وفى ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس فى تقدير العينة العشوائية، وجاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة التاريخ، البالغ عددها 11 ألف 233 ورقة، أسفرت عن نجاح 10006 طالبطالبة بنسبة نجاح89.1%.





وحصل 1687 طالباطالبة (بنسبة 16.86.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلًا عن حصول 75 طالبطالبة على الدرجات النهائية.





كما حصل 2552 طالبا وطالبة (بنسبة 25.50% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 2215 طالبطالبة (بنسبة 22.14% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.





تجاوزات داخل اللجان

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت اجتماعًا أمس مع مديري المديريات ورؤساء لجان السير وأعضاء غرف العمليات بالإدارات والمديريات على مستوى الجمهورية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، للتصدى لبعض التجاوزات التي حدثت في بعض لجان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 خلال الامتحانات السابقة.





وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالحضور، موجهًا شكره لرؤساء اللجان الذين يحملون على عاتقهم مسئولية كبيرة باعتبارهم أساسًا في نجاح امتحانات الثانوية العامة، مثنيًا على مجهوداتهم والمسئولية الكبيرة التي يشاركون في تحملها لتصبح الثانوية العامة على أعلى درجات الأمان والجودة.



