مصر للطيران: تحليل الـ pcr للمتوجهين إلى دبي فقط

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس شركة مصر للطيران، إن اشتراط اجراء المسافر تحليل "pcr" للتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا متعلق بدبي فقط، وليس كل مدن الإمارات حتى الآن.





وأشار "زكريا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هذا الشرط مطبق في دول أخرى مثل كندا، حيث أنهم يطلبون نفس التحليل، وهناك دول أخرى تكتفي بأن المسافر يكتب اقرار أنه لم يخالط مريض، وحرارته ليست مرتفعة.





وأوضح رئيس شركة مصر للطيران، أن المسافر عليه التوجه لسفارة دولة الإمارات حتى يتعرف على الجهات التي يمكنه إجراء التحليل بها.





وعن حركة الطيران في مصر، لفت إلى أن مصر تستقبل من 20 إلى 25 رحلة يوميا، ويقومون بنقل 5 آلاف راكب يوميا ذهاب وعودة، منوها بأن التشغيل يسير بشكل طبيعي، والركاب ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، معلنا أنه اعتبارا من منتصف الشهر سينضم 5 وجهات جديدة لحركة الطران ومنهم مدريد وبرشلونة.





أعلنت مصر للطيران فى بيان لها عن ضرورة قيام المسافرين إلى دولة الإمارات العربية بإجراء تحليل pCR الخاص بخلوهم من فيروس كورونا.





وقالت مصر للطيران، أنه بالنسبة المسافرين إلى مدينة دبي اعتبارًا من اليوم 12 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل السفر من القاهرة إلى مدينة دبي حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مطارات دبي لتقليل انتشار فيروس كورونا.



